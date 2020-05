Algérie poste a dévoilé les chiffres de son activité postale, durant ce mois sacré, qui comme chaque année, selon cet opérateur, sont caractérisés par «la hausse et la concentration» des transactions financières et les besoins en liquidité de ses clients. Le montant total des opérations de retrait a été, quant à lui, de l'ordre de «340,7 milliards DA avec une moyenne journalière de 10,9 milliards DA et un pic de 28 milliards DA enregistré durant la journée du 21 mai».L'opérateur a relevé que les retraits des fonds enregistrés sur le parc des guichets automatiques des banques GAB d'Algérie poste représentent «28% des opérations globales de retraits, contre 22% enregistré durant la même période de l'exercice précédent», indique le communiqué, ajoutant que la mise en service et la généralisation des bureaux de poste ambulants, a participé «efficacement» à la diminution de la pression.