Ramdane Djezairi qui est connu par l’ensemble du monde de la presse, des médias, du sponsoring et de l’événementiel n’est plus le responsable des relations publiques, des médias et du sponsoring chez l’opérateur Ooredoo. La nouvelle a été annoncée officiellement par le concerné lui-même sur sa page Linkedin et Twitter. Pour de nombreux spécialistes, le départ de Ramdane Djezairi est une énorme perte pour l’opérateur de téléphonie, en raison des qualités de cet homme de communication, mais aussi pour son dense réseau de connaissances après plus de 14 ans au service de Nedjma puis d’Ooredoo. Ramdane Djezairi qui était lui-même journaliste était un homme de communication et de relations publiques, très efficace et fin connaisseur des médias algériens et de la communication institutionnelle et de la communication d’entreprise.