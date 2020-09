Pour son édition 2020, Emerging Valley se positionne comme l'ultime rendez-vous Tech & Business d'une année si particulière pour nos entrepreneurs, avec une édition «résiliente» qui choisit de mettre à l'honneur des thématiques fortes. Le financement des start-up en période de crise. La résilience territoriale et urbaine en partenariat avec Euroméditerranée. La réponse concrète des écosystèmes Tech africains face au Covid-19, avec une thématique e-Santé.La biodiversité 2.0, autour des enjeux d'innovations durables et sociétales partagées entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Enfin, le thème «Industries culturelles et créatives», en partenariat avec l'Institut français puisqu'Emerging Valley 2020 est labellisé Saison Africa 2020.