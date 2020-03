Le potentiel de récupération de papier utilisé au niveau national est de 500000 tonnes/an alors qu'actuellement, uniquement 50000 tonnes sont récupérées afin d'être réutilisées dans l'industrie de l'emballage, ont estimé des experts de ce secteur. L'expert international, Aman Allah Ben Nasr, a fait savoir qu'il est nécessaire de soutenir la création d'une industrie du papier afin de développer la récupération de ce produit «pour permettre une production locale de ce papier recyclé, il faudrait un investissement sur les infrastructures et les équipements à hauteur de 300 à 350 millions d'euros». Il a précisé que cet investissement nécessite un partenariat étranger. L'expert a également noté que l'ensemble du papier récupéré en Algérie est exporté directement «alors qu'il est possible d'exploiter ce papier localement pour créer de la valeur-ajoutée et beaucoup d'emplois».