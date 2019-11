Reema Juffali, 27 ans, est ce week-end la première Saoudienne à participer dans son pays à une compétition de course automobile, au volant d’un SUV électrique. Un évènement inimaginable ces dernières années dans le royaume ultraconservateur. Mais en 2018, l’Arabie saoudite a levé l’interdiction faite aux femmes de conduire et de participer à des compétitions automobiles, dans le cadre des réformes lancées par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Reema Juffali a fait ses débuts en course quelques mois plus tard. Vendredi et hier, elle participait au Jaguar Trophy électrique, lors d’une course en tout-électrique à Dariya près de Riyadh. « Je ne m’attendais pas à courir un jour comme professionnelle », dit à l’AFP la jeune femme, assise en combinaison de course dans sa Jaguar noire et verte. «Le fait que je fasse cela... c’est incroyable.»