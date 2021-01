Un avis d'appel d'offres national pour le choix d'une entreprise pour la relance des travaux de réhabilitation de l'hôtel Tamgout, dans la commune de Yakourène, à l'Est de Tizi Ouzou, a été lancé mercredi dernier. Une réunion de travail regroupant l'ensemble des intervenants dans ces opérations de réhabilitation des six hôtels publics de la wilaya se tiendra au courant de cette semaine au niveau du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial. L'objectif est d'étudier tous les éléments de ce dossier et déterminer de manière définitive les dates de reprise des travaux et de livraison de ces infrastructures. Entamée à la fin de l'année 2015, la réhabilitation de ces infrastructures hôtelières publiques a connu d'énormes retards en raison de diverses contraintes. Pour l'heure, seul «Le bracelet d'argent» de Beni Yenni a été mis en service en novembre dernier, tandis que cinq autres hôtels sont encore en souffrance.