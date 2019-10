Depuis hier et ce jusqu’au 29 octobre prochain, Renault Trucks va à la rencontre de ses clients algériens pour leur permettre de tester la gamme Renault Trucks C durant le

« Dzair Renault Trucks Tour ». Cette caravane sillonnera le territoire national sur un total de 11 étapes.Parce qu’un test grandeur nature vaut mieux qu’un long discours, Renault Trucks propose à ses clients de venir essayer la gamme Renault Trucks C avec son empreinte algérienne. En effet, le « Dzair Renault Trucks Tour» parcourra l’Algérie tout au long du mois d’octobre, et fera escale au niveau de

11 wilayas pour rencontrer les professionnels du transport et leur faire découvrir les camions Renault Trucks produits en Algérie. à cet effet, trois véhicules de démonstration seront mis à leur disposition pour des tests de conduite grandeur nature. Cette caravane itinérante est, aussi, l’occasion de dévoiler la série spéciale «Start & Drive» à travers un Renault Trucks C Road tracteur 4x2 500 chevaux. Le Renault Trucks C est particulièrement apprécié des conducteurs opérant sur de longues distances.