«La gérontologie et son avenir en Algérie» sera le thème des 3èmes Journées internationales de l’éthique médicale, prévues les 25 et 26 janvier prochain à Oran, selon ses organisateurs. D’après l’observatoire du handicap, de la réadaptation de l’éthique en santé (Ohres), organisateur de l’évènement, «la gérontologie qui concerne les personnes âgées malades, souffrant le plus souvent de pathologies multiples, parfois lourdes et souvent en fin de vie, demeure le parent pauvre de la médecine». A l’instar de la plupart des pays en voie de développement, l’Algérie, connaît une transition démographique qui se traduit par un vieillissement de la population, apparu dans les années 1990, et qui avoisinera les 22% en 2050, indique-t-on dans l’argumentaire de cette rencontre. Dans le sillage de cette transition démographique, se confirme une transition épidémiologique et sanitaire qui se traduit par l’émergence de nouveaux problèmes de santé tels que les maladies cardio-vasculaires, les cancers et les maladies dégénératives pour ne citer que celles-là, ajoute-t-on de même source, soulignant qu’»actuellement, ce sont les maladies chroniques et les traumatismes qui dominent le tableau épidémiologique.»