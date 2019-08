Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a indiqué,que l’année scolaire 2019-2020 verra la réception de 102 établissements éducatifs de différents cycles (primaire, moyen et secondaire). En prévision de ladite rentrée scolaire est programmée la réception de 102 établissements, dont des groupes scolaires (primaires), des collèges et des lycées en plus de 24 classes d’appoint et de neuf cantines, a précisé Sayouda lors d’un point de presse au terme d’une visite d’inspection à nombre de projets du secteur de l’Education nationale au niveau des circonscriptions administratives de Rouiba, Bir Mourad Raïs et Chéraga. Le chef de l’exécutif de la wilaya d’Alger a fait état, à cette occasion, de la réception la semaine prochaine, de 65 groupes scolaires de cycle primaire (sur 78 projets en cours de réalisation) ainsi que de 13 autres durant le premier trimestre de l’année scolaire, soit 960 classes d’une capacité supplémentaire de plus de 38 400 places pédagogiques. Il a évoqué également la réception de 13 collèges, cinq lycées, 29 classes d’appoint et neuf cantines.