Pour une rentrée scolaire sans accidents de circulation avec le renforcement des équipes d’intervention pour répondre aux différentes sollicitations, là où les risques d’accidents de la circulation sont élevés. A ce titre, la Protection civile rappelle aux parents les recommandations de base en matière de sécurité routière: utiliser un passage piéton ou choisir un lieu doté d’une bonne visibilité pour traverser, rester vigilant en traversant les passages pour piétons, tout comme il est important de regarder à gauche et à droite puis encore à gauche avant de s’engager sur la chaussée. Multiplier les déplacements à pied avec les enfants pour les éduquer à la sécurité routière. Apprendre aux enfants à emprunter le trottoir pour marcher et à détecter les dangers potentiels, tels que les sorties de garage, les travaux, les chutes de pluie et de neige.