Le ministre de l’Éducation nationale a donné l’ordre d’entamer l’année scolaire 2019-2020 avec un cours inaugural qui portera sur la situation politique du pays. Le thème choisi portera ainsi sur «l’amour de la patrie, le rejet de la discorde et la lutte contre la corruption». Pour le ministre, l’école «ne saurait rester en marge» face aux actualités du pays. Le cours sera donné pour les élèves des trois cycles : primaire, moyen et secondaire, demain premier jour de la rentrée scolaire. Des instructions ont été données aux directeurs des établissements scolaires sur l’importance de ce cours inaugural, et des fiches pédagogiques ont été distribuées aux professeurs qui les adapteront selon le niveau de leurs élèves.