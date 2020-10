Des fidèles sont retournés à La Mecque pour effectuer la Omra, le petit pèlerinage, entouré de strictes mesures de précaution après 7 mois d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19. Par petits groupes encadrés par des soignants veillant au respect du port du masque et des règles de distanciation physique, ces fidèles ont commencé à effectuer le «tawaf», consistant à faire sept fois le tour de la Kaâba. En raison de la pandémie, les autorités saoudiennes ont décidé de relancer le petit pèlerinage en trois étapes avec des mesures destinées à empêcher, comme pendant le Hadj organisé fin juillet, toute contamination. Dans un premier temps, seuls 6 000 fidèles seront autorisés, chaque jour, à effectuer ce pèlerinage. Le 18 octobre, le nombre sera porté à 15 000 par jour et 40 000 autres seront admis dans la Grande mosquée pour les prières quotidiennes. Les fidèles venant de l'étranger seront, eux, autorisés à partir du 1er novembre, quand le nombre de pèlerins admis s'élèvera à 20 000 par jour et celui des personnes autorisées à effectuer les prières à 60 000.