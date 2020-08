Un vaccin contre le Covid-19 développé par la Chine est sûr et génère une réponse immunitaire, selon les données des essais cliniques publiés dans le Journal of the American Medical Association cette semaine. L'article a fourni une analyse provisoire des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 d'un vaccin inactivé contre le Covid-19 mis au point par l'Institut des produits biologiques de Wuhan dépendant du China National Biotec Group (Cnbg), affilié à Sinopharm, et l'Institut de virologie de Wuhan dépendant de l'Académie des sciences de Chine. Les résultats montrent que le vaccin a efficacement induit des anticorps neutralisants chez les volontaires et démontré une bonne immunogénicité (capacité d'une substance à déclencher une réponse immunitaire). Le document de recherche a également évalué la sécurité du vaccin, indiquant qu'aucune réaction indésirable grave n'avait été observée.