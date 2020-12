Face à la multitude de plaintes des clients d'Algérie poste, suite aux retards flagrants dans l'envoi et la réception des colis, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a tenu à rassurer les concernés que ce problème serait bientôt pris en charge. Lors de sa visite au centre de tri des colis postaux du port d'Alger, le ministre a constaté «le nombre énorme de colis accumulés, en raison de l'augmentation de leur fréquence à cause de la situation épidémiologique que traverse notre pays et la fermeture de l'espace aérien», lit-on sur le compte officiel du ministère. Aussi, a-t-il décidé de mettre en place un dispositif spécial. «Un groupe de travail sera constitué immédiatement, en coordination avec les parties concernées, afin d'y remédier dans les meilleurs délais, tout en respectant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cet égard», indique la même source.