La frénésie des «opérations récurrentes et anormales de renouvellement des trottoirs», dénoncée avec force par le Premier ministre, à l'occasion de la réunion Gouvernement- Walis, a encore de beaux jours devant elle. C'est ainsi que l'APC d'El Mohammadia, à Alger, mène, depuis plus de trois semaines, un spectaculaire déferlement d'engins qui ont tôt fait de donner à des dizaines de trottoirs un air de cataclysme, en vue de poser de nouveaux carrelages, en lieu et place de ceux installés... l'an dernier! Bon nombre d'entre eux n'avaient nul besoin d'être ainsi balayés mais l'urgence d'une consommation opportune du budget commande et tant pis s'il y a, encore et encore, du «gaspillage» qui profite, sans doute, à certains.