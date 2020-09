Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, s'est réuni avec les producteurs et importateurs des fournitures scolaires, et ce dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire, indique un communiqué du ministère. Tenue au siège du ministère en présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, la réunion a eu pour objectif la préparation de la rentrée scolaire en matière de disponibilité des fournitures scolaires et de leurs prix qui n'enregistreront aucune hausse, selon le ministre. Rassurant les producteurs quant à la prise en considération, par le ministère, de toutes leurs préoccupations à travers une série de mesures pour protéger la production nationale, Rezig a invité les opérateurs à se structurer pour représenter cette filière et devenir une force de proposition pour que le ministère puisse les accompagner, a précisé la même source.