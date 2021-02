Au terme d'une assemblée générale tenue au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal d'Alger, Saïda Neghza, seule candidate au poste, a été réélue à l'unanimité à la tête de la Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea) en présence de 73 opérateurs économiques représentant les bureaux de la confédération aux 4 823 adhérents répartis dans les 48 régions du pays. Une mission difficile dans le contexte de Covid-19, mais à la portée de cette femme leader, présidente de BusinessMed, organisation regroupant 22 Confédérations patronales Les nouveaux croisés issues de 19 pays des rives Nord et Sud de la Méditerranée. Le vrai challenge pour Saïda Neghza sera de rehausser le volume d'échange d'une part entre l'Algérie et le reste du continent africain et d'autre part le niveau d'investissement algérien en Afrique pour profiter des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale (Zleca), marché commun à l'échelle des 54 pays du continent.