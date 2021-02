La compagnie Salama assurances Algérie a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de plus de 4,6 milliards (mds) de DA contre plus de 5,4 mds de DA, soit un recul de 15%. Une baisse imputée à la crise sanitaire qui a frappé de plein fouet le secteur des assurances, a indiqué son directeur général, Mohamed Benarbia, lors de la présentation du bilan de 2020 de la compagnie. Il a relevé que la plus grande perte a touché la branche «automobile» en raison, notamment de «la diminution du nombre des accidents de la circulation lors des périodes de confinement». Concernant les investissements de la compagnie en 2020, ils ont connu une augmentation de 917 millions de dinars, a indiqué Benarbia. Ces investissements sont ainsi passés de 6,2 milliards de DA en 2019 à 7,1 milliards de DA en 2020, a-t-il précisé.