La première édition du Salon de l’entrepreneuriat Mokawil sera tenue les 21 et 22 mars prochain au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger et le 9 avril à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de restauration (Eshra) d’Oran, selon l’entreprise organisatrice. Dédiée à l’encouragement de l’entrepreneuriat (création, développement, reprise, franchise, innovation, financement), cette manifestation économique tend à être « le plus grand carrefour de créateurs et chefs d’entreprise en Algérie», a expliqué l’entreprise organisatrice Taywalt.Le salon Mokawil se présente comme «la plus grande plateforme» du networking et de mise en relation, permettant aux entrepreneurs, créateurs et dirigeants d’entreprise d’en profiter pour développer leurs réseaux, partager leurs expériences, tester, financer et développer leurs projets, et aussi se faire accompagner par des professionnels, selon les organisateurs. Un site Web www.mokawil.com a également été dédié a cet évènement économique.