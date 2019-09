La wilaya de Naâma organise son 2e Salon du livre à l’annexe de la Maison de la culture de Aïn Sefra avec la participation de maisons d’édition et de bibliothèques locales. Ce salon draine des jeunes, des étudiants et des enfants venus avec leurs parents acheter des livres et de nouvelles publications de 1000 titres dans divers domaines. Il permet, durant un mois, aux visiteurs d’acquérir des ouvrages à des prix raisonnables en vue d’encourager la lecture, relancer le livre en papier et permettre aux maisons d’édition d’exposer leurs nouvelles publications. Des ateliers de lecture, écriture et récit ciblant les élèves d’écoles primaires sont prévus ainsi que des espaces de vente-dédicace d’auteurs locaux. Il s’agit là, il faut le reconnaître, d’une initiative très louable qu’il faut penser à généraliser au niveau de l’ensemble des wilayas du pays.