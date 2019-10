L’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (Anpt) organise, en partenariat avec la start-up NetBeOpen Prime, samedi prochain, au parc technologique de Sidi Abdallah, la 2ème édition du Digital Job Day. Le Digital Job Day sera une journée exclusivement consacrée au recrutement pour les métiers du numérique et cela dans le cadre des activités de l’agence visant à développer des compétences nationales dans le domaine du numérique. L’événement sera une occasion pour les demandeurs d’emplois de rencontrer les employeurs potentiels et de s’enquérir des besoins du marché afin de mieux s’y préparer et idéalement saisir une opportunité d’embauche. Par ailleurs, cette rencontre sera marquée par l’organisation de plusieurs conférences, ateliers et séances de coachings. Rappelons que, lors de la première édition «une quarantaine d’entreprises ont organisé pas moins de 90 séances de coachings et ateliers et plus de 600 CV ont été récoltés au terme de la journée».