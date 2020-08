Samsung Electronics Co., Ltd. a organisé son tout premier événement virtuel Galaxy Unpacked diffusé en direct depuis la Corée pour présenter une nouvelle suite de dispositifs puissants. Cinq appareils ont été révélés lors de l'événement, qui s'intègrent parfaitement pour permettre aux consommateurs de naviguer dans un monde en évolution rapide: le Galaxy Note20 et le Galaxy Note20 Ultra, la série Note la plus puissante à ce jour; Tab S7 et S7+, les tablettes multifonctions pour la productivité et la créativité; la Galaxy Watch3, une montre intelligente haut de gamme dotée de fonctionnalités avancées de santé; les écouteurs Galaxy Buds Live, élégants et ergonomiques avec une qualité sonore incroyable; et le Galaxy Z Fold2, le smartphone pliable de nouvelle génération avec des améliorations avancées. Les séries Galaxy Note20 et Tab S7 seront disponibles sur certains marchés à partir du 21 août 2020.