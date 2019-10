Samsung Electronics Co., Ltd. vient d’annoncer qu’elle conservait sa sixième place sur la liste des « Best Global Brands 2019 » d’Interbrand. La valeur de sa marque est désormais estimée à 61,1 milliards de dollars, soit deux pour cent de plus que l’année dernière. Plusieurs facteurs ont joué un rôle majeur dans la croissance de Samsung: le lancement continu de produits innovants qui répondent au nouveau style de vie, aux tendances et aux besoins du consommateur, y compris le réfrigérateur Bespoke, le téléviseur Sero et le Galaxy Fold ; un potentiel de croissance considérable reposant sur de futures technologies innovantes, dont la 5G, l’IA, l’IoT et le secteur automobile ; la position de numéro un mondial sur le marché des semi-conducteurs pour mémoires et le leadership technologique dans ce secteur.