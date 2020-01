Samsung invite les athlètes et les visiteurs à participer aux jeux Olympiques de la Jeunesse grâce aux expériences de pointe en matière de technologie mobile lors de sa vitrine des jeux Olympiques et de la session inspirante de « Chat with champions » Samsung Electronics Co., Ltd., partenaire olympique mondial dans la catégorie des équipements de communication sans fil et des équipements informatiques, apporte une technologie mobile de pointe et une inspiration olympique aux jeux Olympiques de la jeunesse d’hiver de Lausanne 2020, en plus de sa vitrine olympique, Samsung connecte la future génération d’athlètes olympiques avec l’Olympienne actuelle Dina Asher-Smith pour défier les obstacles afin de réaliser des progrès significatifs et repousser au-delà de toutes les limites avec une session de panel inspirante.