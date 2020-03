Samsung Electronics Moyen-Orient et Afrique du Nord a partagé récemment sa nouvelle gamme d’innovations avancées lors de son dernier Forum Mena à Malte, qui ont toutes été conçues avec une approche centrée sur l’être humain pour résoudre les problèmes et améliorer la vie des gens. La région Mena est devenue un marché clé et une plaque tournante majeure pour l’innovation technologique, ayant connu un changement extraordinaire dans tous les aspects de l’écosystème technologique, et la gamme de produits « âge de l’expérience » de la marque va créer de nouvelles opportunités au fur et à mesure de sa progression. Annoncé par H.S. Kim, présidente et chef de la direction de la division de l’électronique grand public, chez Samsung Electronics au Salon de l’électronique grand public (CES) plus tôt cette année, « l’âge de l’expérience » a pris vie au Mena Forum alors que les participants ont été initiés à de nouvelles percées mobiles parfaitement adaptées pour la 5G et l’IA (l’intelligence artificielle) du monde réel, MicroLED 8K de nouvelle génération et appareils numériques de style de vie personnalisés.