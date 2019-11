Samsung Electronics vient d’annoncer que 46 de ses nouveaux produits novateurs ont reçu des Prix «Innovation» au salon CES® 2020, notamment trois Prix pour la «Meilleure innovation». Ce prix prestigieux récompense les appareils et les services qui font preuve d’une conception et d’une ingéniérie exceptionnelles dans le domaine de la technologie de pointe. Le Galaxy Note10+ 5G et deux écrans Samsung ont remporté le prix de la Meilleure innovation. Ces récompenses soulignent les réalisations de Samsung dans le développement d’innovations révolutionnaires qui propulsent l’industrie vers l’avenir.