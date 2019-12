Les résidents de l’immeuble 17, sis à la cité Aadl Bab Ezzouar 1, souffrent le martyre depuis plus d’un mois, en raison d’une panne d’ascenseur qui tend à s’éterniser. En effet, toutes les doléances et autres correspondances adressées aux responsables de l’Aadl se sont avérées lettre morte. «On ne peut même pas recevoir nos parents, ni même évacuer nos malades, notamment les femmes enceintes», s’insurge un résident de l’immeuble, qui s’interroge sur le silence radio, affiché par les responsables du site qui n’ont même pas daigné dépêcher une équipe sur les lieux pour, au moins, s’enquérir de cette situation inacceptable. D’autant plus que les résidents payent les charges inhérentes à l’entretien depuis 2006. Une situation qui n’a que trop duré.