Un dauphin coincé dans les rochers du côté de la plage de Tamist, dans la wilaya de Chlef, a été sauvé par des agents de la Protection civile. Il leur a exprimé sa gratitude à sa manière. Cette scène émouvante de communion entre l'homme et l'animal a été filmée et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Ce passage audiovisuel démontre le contentement d'un dauphin et la façon dont il exprime sa reconnaissance envers ses sauveteurs. Le mammifère marin a remercié les agents de la Protection civile en effectuant des allers et retours, en émettant de magnifiques mélodies, mais également des petits plongeons reproduits à maintes reprises. Les dauphins ont commencé à envahir les côtes algériennes depuis le mois de mai 2020, plus exactement à Bainem. D'après un enregistrement vidéo filmé par une bande de jeunes, d'innombrables dauphins se sont montrés au grand jour.