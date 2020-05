Il y a urgence à agir. à jijel, dans la forêt Béni Khetab Mactaâ Ayiss, au lieudit Boutouil, dans la commune d'Ouled Rabah, on exploite illégalement les arbres de chêne-liège. C'est à la suite d'une agression dont ont été victimes des agents forestiers de la commune d'Ouled Rabah par un groupe de personnes encagoulées, que cette pratique illicite a été découverte. Une commission d'enquête conjointe de la Conservation des forêts et du groupement de wilaya de la Gendarmerie nationale a été constituée pour enquêter sur cette agression contre des forestiers pendant l'exercice de leur fonction et identifier le groupe, auteur de cette agression, spécialisé dans le vol de liège. Le chêne-liège est un arbre remarquable qui permet d'extraire le liège, un matériau noble 100%, naturel et 100% recyclable, aux multiples vertus.