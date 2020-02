Une première en Algérie, après deux années de recherche, le laboratoire Hikma présent en Algérie depuis 1994 à travers quatre sites de production et employant près de 700 collaborateurs en Algérie, lance le premier traitement oral pour la sclérose en plaques. Cette rencontre va se dérouler le vendredi 28 février à 15h à l’hôtel Hyatt Regency, à proximité de la nouvelle aérogare de l’aéroport d’Alger. Ce nouveau traitement va améliorer considérablement la prise en charge des malades algériens atteints par la sclérose en plaques, cette maladie neurologique, très mal connue touche entre 10000 et 15000 personnes en Algérie. Jusque-là, les patients algériens ont eu à leur disposition des médicaments importés et qui se prennent uniquement par voie injectable de manière chronique ce qui engendre à la longue des complications et des souffrances pour les malades.