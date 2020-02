Un préjudice de plus de 53,233 millions de dinars a été causé au secteur de la poste dans la wilaya de Tizi Ouzou dans 13 actes de cambriolage et de vol à main armée, a-t-on indiqué. Ces vols qui ont touché 13 agences postales de la wilaya ont été enregistrés depuis 2015. Une opération de dotation de 92 établissements postaux de caméras de surveillance pour un montant de 52 millions de dinars est prévue vers la fin de l’année en cours alors que 22 autres établissements disposent déjà de ce type d’équipements.

La wilaya de Tizi Ouzou compte actuellement un total de 167 postes et un bureau itinérant acquis le 3 février courant et qui est destiné aux localités enclavées de la wilaya.

Ce bureau itinérant évitera, notamment aux retraités et aux handicapés de se déplacer afin de retirer leurs pensions.