En 2019 et selon un rapport du Forum économique mondial (WEF) consacré à la sécurité des touristes et des entreprises et publié sur son site officiel, l’Algérie placée à la 53ème place devance les Etats-Unis en matière de sécurité touristique, classés à la 55ème place. L’Algérie, classée deuxième au Maghreb, occupe la 53e place dans le monde devant également la Pologne, la Chine, la Grèce et l’Italie. Son rang n’est pas loin ainsi que celui du Royaume-Uni, de la France et des Etats-Unis qui se classent, respectivement à la 45ème et 51ème place.

A noter que parmi les pays maghrébins, le Maroc est en tête à la 28e place, alors que la Tunisie est bien derrière à la 90e place, mais devance des pays comme la Bulgarie, la Russie, l’Argentine, l’Égypte et la Turquie. Selon ce classement prenant en compte 140 pays, la Finlande, l’Islande et Oman occupent les premières places.