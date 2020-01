Dans un communiqué mis en ligne, hier, et repris par TSA, le porte-parole du RND sous Ouyahia, qui a été convoqué avec d’autres cadres devant la commission de discipline le 22 décembre dernier, Seddik Chihab, a dénié à Azzedine Mihoubi, actuel secrétaire général par intérim, le droit de prendre une telle décision, l’accusant d’exécuter « un agenda visant à vider le parti de ses cadres ». « D’un point de vue juridique, la convocation des membres cités dans le communiqué du 22 décembre émane du secrétaire général par intérim qui, en cette qualité, n’est pas habilité à le faire. Il s’agit donc d’une décision illégale au vu des statuts du parti (article 33 des statuts et article 39 du règlement intérieur) », écrit Seddik Chihab. Mais pour lui, les raisons de sa convocation sont avant tout « politiques ». « Dans une tentative de camoufler son échec retentissant à la dernière élection présidentielle, le secrétaire général par intérim dévoile une partie importante de l’agenda qu’il a été chargé d’exécuter afin de vider le parti de ses meilleurs cadres dans le but d’en faire un outil pour défendre ses intérêts personnels », estime-t-il.