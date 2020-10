La situation engendrée par la pandémie de Covid-19, notamment dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement, n'a pas empêché Seddiki Abdessamad du lycée «Abdallah Benaïssa» de Hennaya (Tlemcen), d'obtenir la meilleure moyenne nationale à l'examen du baccalauréat avec 19,20, et de décrocher le bac avec brio, filière techniques mathématiques. C'est avec méthode et un grand sérieux que le jeune Abdessamad, 18 ans, a entamé la préparation pour passer l'examen national du baccalauréat depuis le début de l'année scolaire, même si, a-t-il avoué, la situation engendrée par le coronavirus a «quelque peu perturbé» son travail, mais non son acharnement et sa ténacité à réussir. Il reconnaît que c'est aussi grâce au soutien de ses professeurs et de ses proches qu'il a réussi à aller jusqu'au bout de son rêve, celui d'avoir une des meilleures moyennes.