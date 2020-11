L'Autorité charaïque nationale de la fetwa pour l'industrie de la finance islamique a accordé à sept établissements bancaires et organismes financiers le certificat de conformité aux préceptes de la chari'a pour ouvrir des fenêtres islamiques, jusqu'à novembre, afin de commercialiser des produits bancaires islamiques. L'autorité a expliqué que les institutions financières concernées sont la Banque nationale d'Algérie (BNA), la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (Cnep), le Crédit populaire d'Algérie (CPA), la Banque de l'agriculture et du développement rural (Badr), Gulf Bank Algérie (AGB), Arab Banking Corporation ABC Algérie et AOM Invest, une société cotée en Bourse sur le marché de la PME et spécialisée dans les études, le développement et l'exploitation de projets touristiques.