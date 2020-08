Le Groupe des services portuaires «Serport» a instruit les responsables des entreprises portuaires d'activer davantage la commission chargée de l'inspection et de l'évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des aires d'entreposage. Ainsi, le suivi et l'évaluation des marchandises importées, en souffrance au niveau des aires d'entreposage se feront par la commission tous les 15 jours au lieu d'une fois par mois, a-t-on précisé, assurant que cela permettra de libérer progressivement les espaces portuaires des conteneurs en souffrance qui entravent l'activité commerciale. S'agissant de l'ampleur des conteneurs en souffrance, en dépit de l'intervention de la commission créée depuis 2010, Serport estime que l'entreposage de marchandises obéit à une procédure limitant son séjour, mais les fausses déclarations et le manque de traçabilité du produit importé prolongent cette durée. Il y a aussi les lenteurs administratives et judiciaires pour trancher sur la marchandise en attente pour fausse déclaration ou faute de conformation aux normes et aux règles de traçabilité.