Victime de sa notoriété, un peu surfaite, le parc de loisirs de Sétif est très fréquenté actuellement, notamment le soir : ce sont des centaines de personnes qui y affluent dès que la flamme du soleil commence à s’atténuer, rapporte le site d’information Sétif info. Parents accompagnés de leur marmaille agglutinés aux abords des manèges, jeunes gens et jeunes filles profitant de la fraîcheur pour faire causette, vieux retraités revisitant les vieux souvenirs, petits vendeurs de bibelots ou de friandises à la sauvette. Mais tout ce monde-là, insouciant, jette à tout-va ses déchets. Le redoutable plastique domine de loin tous les autres déchets. Les bouteilles en plastique d’eau et de limonade sont partout. Elles jonchent les coûteuses pelouses, les allées, les bouquets d’arbres ombrageux et même le vaste plan d’eau. Les corbeilles et conteneurs verts à déchets sont pleins au rebord. Cela veut probablement signifier que la logistique de l’enlèvement ne suit pas.