La Société d’exploitation des tramways algériens Setram a obtenu la certification ISO 9001-2015 au niveau des unités opérationnelles de Sétif, Sidi Bel Abbès, Alger et Ouargla, a indiqué l’entreprise dans un communiqué. Ces quatre unités récemment certifiées viennent s’ajouter à l’unité de Constantine et de la direction générale certifiées en 2017 et à l’unité d’Oran certifiée en 2018, a précisé la même source. Cette démarche entre dans le cadre de la politique de Setram visant à déployer un système de management et de la qualité qui permet de fournir constamment une offre de service conforme aux attentes de ces clients et usagers, a-t-elle ajouté.