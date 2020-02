Le Premier Prix du entrepreneurship, leadership and innovation program (Elip) a été décerné à Smart Farm, une start-up en cours de création pour son développement d’un collier-intelligent permettant la modernisation des modes et méthodes de l’élevage bovin. Le prix a été remis à la jeune fondatrice de cette start-up, Assia Lekhal, lors de la cérémonie de remise des prix du projet Elip, un programme initié, au profit des étudiants algériens désirant créer leur start-up, par le réseau entrepreneurial global (REG) et financé par les Etats-Unis dans le cadre du programme Middle East Partnership Initiative (Mepi). Activant dans l’agri-technologie, Smart Farm, de la wilaya de Tizi Ouzou, a présenté un collier-intelligent qui détecte les pics de chaleur durant la reproduction et les maladies chez les vaches laitières pour les transmettre à une application qui récolte ces données au niveau du smartphone de l’éleveur lui permettant de réagir et soigner ses vaches.