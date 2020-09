De nombreuses communes de la wilaya de Djelfa abritant des centres d'examen destinés aux candidats libres du baccalauréat (session septembre 2020), enregistrent, actuellement, des opérations de solidarité initiées par des associations locales, qui assurent gîte et couvert aux candidats libres, appelés à passer leurs épreuves dans des centres d'examens éloignés de leurs lieux de résidence. Ce type d'initiatives constitue une «tradition» pour, notamment le groupe scout «Si Ameur Mahfoudhi» de la commune de Dar Chioukh

(à l'Est de Djelfa), qui est un habitué de ces actions de bénévolat. En effet, ce groupe assure gite et couvert aux candidats

libres du bac. Soutenu par des dons de nombreux bienfaiteurs de la commune de Dar Chioukh, ce groupe scout, qui en est à sa

15ème édition du genre, a offert aux candidats concernés «plus de 600 plats au premier jour des épreuves, et autant au 2ème jour», a indiqué son responsable, Essahraoui Sahraoui.