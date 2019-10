Tout le monde a encore en mémoire l’effondrement de la bâtisse qui a provoqué le décès d’un homme et son épouse. Tout le monde sait également qu’ils ont laissé des orphelins. Il faut savoir aujourd’hui que cette famille endeuillée a été relogée par les autorités locales de la wilaya d’Oran. Mais plus encore, les enfants du couple décédé ont bénéficié d’une grande action de solidarité. Un groupe de citoyens oranais s’est rendu au nouveau domicile de la famille pour lui présenter ses condoléances. Et comme dans la tradition de cette région du pays, on apporte quelque chose pour soutenir matériellement les familles endeuillées et les aider à faire face aux frais engendrés par les décès, ces citoyens ont remis une aide financière, des appareils électroménagers, des tapis et des matelas, des ustensiles de cuisine et des vêtements aux enfants des deux disparus. Une belle action signée l’Association Radieuse, qui n’est pas à son premier acte de solidarité.