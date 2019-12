Un repas très spécial pour interpeller les grands de ce monde sur le péril climatique: à l’occasion de la COP25, les frères Roca ont concocté pour les dirigeants un menu spécial, qu’ils ont voulu engagé et «émouvant». Joan, Jordi et Josep Roca, dont le restaurant El Celler de Can Roca à Girone, en Catalogne, a été classé deux fois meilleur restaurant au monde au classement britannique Fifty Best et possède trois étoiles au guide Michelin, ont été chargés de préparer le repas de bienvenue de la 25e Conférence sur le climat de l’ONU qui a débuté le 2 décembre à Madrid. Le sommelier Josep Roca explique comment ils ont élaboré leurs plats destinés à attirer l’attention sur la ressource en eau, le gaspillage alimentaire, le réchauffement des océans ou encore les espèces invasives comme les méduses. «Nous voulions que ce soit un menu émouvant, critique. Nous nous sommes vus comme des ambassadeurs de la gastronomie dans un moment très particulier. (Les chefs d’Etat) sont habitués à recevoir des messages oraux, nous voulions les interpeller à travers la culture du goût. Expliquer, depuis la cuisine, les problèmes de l’inaction contre le changement climatique.»