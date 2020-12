Dans un post sur sa page Facebook, la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a démenti la suppression du certificat de résidence exigé pour tout demandeur d'emploi inscrit auprès des bureaux de l'Agence nationale de l'emploi, comme rapporté par certains médias. La compagnie a tenu à préciser que cette information est erronée du fait que Sonatrach n'est nullement concernée par l'opération d'inscription des demandeurs d'emplois auprès des bureaux de l'Anem répartis à travers le pays. Sonatrach, entreprise citoyenne, invite les professionnels du secteur à se rapprocher de la direction de la communication, seul organisme habilité, pour toute information. Aussi, compte tenu de la gravité de ces allégations, totalement dénuées de fondement, susceptibles de susciter inquiétude et panique, la direction générale de la Sonatrach se réserve le droit d'engager une action en justice contre toutes informations fausses et trompeuses sur un sujet aussi sensible.