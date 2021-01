La compagnie nationale pétrolière et gazière Sonatrach a réaffirmé son appui au Programme annuel de reboisement et de protection des forêts.

Le président-directeur général de Sonatrach, Toufik Hakkar, a supervisé une opération de reboisement dans un parc dans la circonscription de Bourouba dans la daïra d'El Harrach, dans le cadre du soutien aux efforts consentis pour la protection des ressources forestières. Honorant sa responsabilité sociale et ses engagements d'entreprise citoyenne, le groupe poursuit ses campagnes visant la consécration d'une culture écologique et la préservation de l'environnement.

D'autres opérations de reboisement sont prévues à travers plusieurs wilayas du pays dans les jours et mois à venir.