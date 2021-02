Le Groupe Sonelgaz présentera, incessamment, une synthèse sur le programme et réalisations du plan-exercice 2021 et passage été 2021. L'évènement aura lieu à la salle Mohamed Djediani (auditorium) de l'institut de formation de l'électricité et du gaz de Ben Aknoun, lors d'un regroupement des managers des sociétés, coeur des métiers du Groupe Sonelgaz. Lors de ce regroupement, le P-DG de Sonelgaz, Boulakhras, donnera les orientations stratégiques en vue de mettre en oeuvre le programme d'investissement du Groupe et examinera l'état d'avancement des projets à mettre en service pour le passage été et pour l'alimentation des zones d'ombre. La cérémonie sera rehaussée par la présence du ministre de l'Énergie, Abdelmadjid Attar, et du ministre des Énergies renouvelables et de la Transition énergétique, Chems-Eddine Chitour.