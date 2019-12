Une rencontre sera organisée avec le partenaire allemand, au printemps prochain à Alger, afin de relancer le projet Desert Energy (Desertec). Le groupe Sonelgaz entend, dit-on, intégrer de nouveau l’initiative Dii Desert Energy. Ceci afin de réaliser les programmes de développement des énergies renouvelables au vu de l‘importance du gisement solaire de l’Algérie et de sa grande superficie. Il faut savoir que lors du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a expressément chargé Sonelgaz d’intégrer de nouveau, l’initiative du consortium international Dii Desert Energie portant sur le développement des énergies renouvelables. A la Sonelgaz, dont les cadres n’ont jamais réellement intégré la donne, du renouvelable, on promet de redoubler d’efforts pour développer les énergies renouvelables en vue de mieux préparer la transition énergétique et de s’affranchir progressivement, à moyen et long terme, des hydrocarbures. A ce jour, seulement 400 mégawatts ont été réalisés par l’une des filiales du groupe.