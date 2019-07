Les hausses de températures que connaît le pays, durant cet été, ont accru fortement la consommation d’énergie électrique des ménages, provoquant des pics de plus de 15.000 MW. Ce taux élevé de consommation électrique est considéré comme «historique», puisqu’il n’a jamais été atteint auparavant. Sonelgaz a pu couvrir jusqu’ici la hausse de la demande grâce aux capacités de production de l’entreprise, ce qui prouve que le pays est à l’abri en termes de production grâce au développement des infrastructures énergétiques et de tous les investissements réalisés en matière de production d’électricité. L’entreprise considère de ce fait que les petites coupures occasionnelles, enregistrées ces derniers temps, ne peuvent être assimilées à du délestage, car celui-ci induit un manque de production. Or, Sonelgaz compte quelque

20.000 mégawatts, avec une infrastructure de transport et de distribution qui dépasse les 360.000 kilomètres et un réseau de distribution du gaz de plus de 122.000 km. Deux records de consommation électrique en deux jours seulement ont pu ainsi être enregistrés avec une forte utilisation de la climatisation, due aux températures très élevées de ces derniers jours.