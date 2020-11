Plusieurs artistes algériens résidant à l'étranger et en Algérie s'unissent pour la bonne cause.

Entre autres, pas des moin-dres, Soolking et cheb Khaled participent à l'enregistrement d'une chanson sous le titre de Twahachnak dans le cadre d'un projet caritatif en Algérie. Ledit projet, a pour but de venir en aide aux enfants issus de familles nécessiteuses, afin de leur garantir une nouvelle rentrée scolaire à travers tout le pays.

Avec une première partie qui a été enregistrée entre la capitale Alger et Oran, en collaboration avec de nombreux artistes dont Houari Benchenet, cheb Sahraoui, cheb Zaki et bien d'autres.

La prochaine destination pour l'enregistrement du reste de l'album composé par Sofiane Elaichi et Nacer Arabica; ne sera autre que la capitale française Paris.

Cependant, tous les fonds récoltés de cette collaboration seront exclusivement versés pour subvenir aux besoins des enfants nécessiteux, à travers toutes les wilayas du pays, toujours selon notre source.