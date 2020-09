Après nous avoir donné l'eau à la bouche avec sa future collaboration avec Hamza sur Twitter, Soolking publie un nouveau clip. Et c'est celui de «Rockstar 2».

Il arrive un an après le premier «Rockstar».Toujours très stylisé, comme à son habitude, dans ce clip, il y a le mélange des instruments classiques, des violons et une contrebasse, qui jouent derrière le rappeur ou derrière un danseur hip-hop. Un clip travaillé qui a déjà un très gros succès. Quelques heures, seulement, après avoir été publié, le clip atteint déjà les 2 millions de vues. Un énorme retentissement pour le rappeur algérien, qui a sorti, il y a peu, son album «Vintage».