Après avoir été nominée au début de l'année au Songlines Music Awards au Royaume-Uni, l'artiste algérienne Souad Massi, a été nominée à l'Edison Jazz Word Awards, l'équivalent néerlandais des Grammy Awards. C'est la première fois qu'une artiste de la région Mena est nominée pour ce prix. Souad Massi a été choisie pour son album Oumniya, candidate pour le Prix du meilleur album dans la catégorie «Musiques du monde». Le Jury dudit prix a, par ailleurs, fait part de son admiration pour l'artiste et son album. L'auteure-compositrice-interprète Souad Massi livre un autre album puissant avec Oumniya à l'interface du folk, du country, du fado, du rock et de la musique arabe traditionnelle. «Sa voix chaleureuse, généralement en berbère ou en arabe et parfois en français, aborde des sujets difficiles pour le Monde arabe. Encadré de guitares occidentales et d'instruments arabes comme la derbouka, c'est un bel album entre deux cultures», a déclaré le jury dans son communiqué de nomination.